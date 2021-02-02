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В Челябинской области 18 соцучреждений останутся на превентивной изоляции по 19 февраля

Часть государственных учреждений социального обслуживания в Челябинской области продолжат работать в режиме превентивной изоляции практически до конца февраля 2021 года.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений области, всего в таком режиме в области работают 18 государственных стационарных учреждений соцобслуживания - девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два государственных центра содействия семейному воспитанию региона.

Работа в режиме превентивной изоляции в соцучреждениях организована посменно. Каждая смена длится 14 дней, в течение которых сотрудники постоянно находятся на работе, после чего в новую смену к работе приступают другие сотрудники. Весь персонал перед заходом на двухнедельную смену проходит тестирование на коронавирусную инфекцию.

На этой неделе завершится 19-я смена, с пятого по 19 февраля будет 20-я смена. «Мы надеемся, что это последняя смена будет. До этого мы привьем [от ковида] всех получателей социальных услуг в стационарной форме, чтобы исключить для них риски заражения», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Первый замглавы региона подчеркнула, что в социальных учреждениях области удалось обойтись без серьезных вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией. Единичные случаи заноса были, но их локализовывали на начальной стадии (по 2-3 заболевших).

«У нас есть достаточно большие интернаты – по 500-600 человек. И ситуация там тоже благополучная», - подчеркнула Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна еще раз отметила, для сохранения качества оказания социальных услуг и безопасность граждан в частных домах престарелых целесообразно ввести лицензирование для этих учреждений. Это, в том числе, позволит и предотвратить вспышки заболеваемости среди проживающих в таких пансионатах.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 февраля 2021 года. В этот период гражданам 65 лет и старше рекомендовано оставаться дома на самоизоляции.