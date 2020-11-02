В Челябинской области 18 соцучреждений останутся в режиме превентивной изоляции до конца года

Государственные учреждения социального обслуживания в Челябинской области продолжат работать в режиме превентивной изоляции до конца 2020 года.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений области, в режиме превентивной изоляции работают девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два государственных центра содействия семейному воспитанию региона.

Работа в режиме превентивной изоляции организована посменно. Каждая смена длится 14 дней, в течение которых сотрудники постоянно находятся на работе, после чего другая смена приступает к следующим двум неделям.

Напомним, 24 апреля по первое сентября 2020 года 26 стационарных учреждений социального обслуживания работали в режиме превентивной изоляции (было организовано девять смен по 14 дней).

После выхода из превентивной изоляции, несмотря на неукоснительное соблюдение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, в открытых учреждениях регистрировались случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 18 сентября были повторно переведены в режим превентивной изоляции 18 государственных стационарных учреждений социального обслуживания. С 30 октября начинается 13 смена.

Все сотрудники, работающие в режиме превентивной изоляции, получают стимулирующие выплаты. Для проживания и отдыха персонала организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением санитарных норм.

Кроме того, продолжается карантин в муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания региона. В частности, ограничен доступ посетителей, обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.