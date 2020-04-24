В Челябинской области 72 новых случая коронавируса за сутки
В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 72 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 245 заражений.
Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер 24 апреля в ходе брифинга.
Прирост дал очаг заболевания в Златоусте – 28 новых заболевших. Остальной прирост произошел за счет массового тестирования пациентов с ОРВИ и пневмониями. Есть новые случаи среди прибывших из Москвы и контактных по ранее выявленным заболевшим. Шесть новых подтвержденных случаев в УВД Южный» в Миассе.
45 человек выздоровели и выписаны из больницы, в том числе двое за сутки. 198 пациентов остаются на лечении, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести, 3 пациента на аппарате ИВЛ.
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