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В Челябинской области будут проверять на коронавирус всех заболевших ОРВИ

Общество
Сегодня, 11:45

Жители Челябинской области, заболевшие острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), смогут сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 31 марта.

«Я дал распоряжение проверять на коронавирус всех жителей, кто болеет острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) или иными вирусными заболевания», - рассказал журналистам глава региона.

По его словам, уже в ближайшее время будут разработаны инструкции, где и как эти анализы можно будет сдать. Вся информация будет доведена до жителей в полном объеме. «Мы не будем создавать очереди в поликлиниках, поэтому инструкция, по моему распоряжению, будет четкой и понятно», - подчеркнул губернатор.

 

За вчерашние сутки проведено 877 тестов. Половина анализов была сделана в лабораториях Роспотребнадзора, другая половина – в лабораториях минздрава.

На сегодня разрешение на проведение анализов на коронавирус в регионе имеет лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области. Кроме того, тесты делают уже четыре лаборатории министерства здравоохранения области.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с полпредами поручил увеличить количество тестов на коронавирус.

Алексей Текслер заверил, что в регионе не намерены останавливаться на достигнутом и в ближайшее время будут открыты новые лаборатории. «Уже сегодня получили три тысячи дополнительных тест-систем, о которых я говорил вчера», - уточнил глава региона.

Как пояснили в минздраве региона, в настоящий момент медики направляют на обязательное обследование граждан, которые приехали из эпидемически неблагополучных стран и имеют признаки заболевания. Лица, контактирующие с этими больными, находятся в самоизоляции. Анализы у них берут только в случае появления признаков вирусной инфекции.

«Обязательно проверяют всех больных, у которых поставлен диагноз «пневмония». Пациенты с тяжелым течением болезни ОРВИ или гриппа направляются на анализ по усмотрению врача», - заверили в региональном Минздраве.

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Теги
коронавирус
Челябинск
ОРВИ
Министерство здравоохранения Челябинской области
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