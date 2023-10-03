В Челябинской области четвертого октября завоют сирены

В среду, четвертого октября, в городах Челябинской области с 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен. Будут проверены также электросирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

В министерстве общественной безопасности области отметили, четвертого октября с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут на экране телевизора в течение одной минуты появится заставка с информационным текстом.

С 10 часов 43 минут до 10 часов 45 минут через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

С 10 часов 43 минут пользователям мобильного приложения «МЧС России» будут отправлены push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения Челябинской области.

«Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки», - пояснили в министерстве.

Будут проверены также электросирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Во время проверки жителей области просят сохранять спокойствие.

Напомним, запланированная на первое марта 2023 года комплексная проверка готовности систем экстренного оповещения в Челябинской области была отменена.

Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению.