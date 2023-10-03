03.10.2023
Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды
03.10.2023
Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?
03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
02.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)
02.10.2023
Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
В Челябинской области четвертого октября завоют сирены
Южноуральцам советуют сохранять спокойствие
15.08.2023
Власти Челябинской области приобрели шесть комплектов блокираторов дронов
28.02.2023
КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
24.11.2021
Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023