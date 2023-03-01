В Челябинской области не будут сегодня включать сирены для проверки систем оповещения

В Челябинской области не будут сегодня, первого марта, включать электросирены и громкоговорители для проведения комплексной проверки готовности локальных и комплексных систем оповещения населения в связи с распространяемой ложной информацией об угрозе воздушной опасности.

«Комплексная тренировка по проверке готовности системы централизованного оповещения с запуском электросирен, назначенная на первое марта, отменена», - предупреждает жителей ЕДДС Челябинска.

«В связи с распространяемой ложной информацией об угрозе воздушной опасности на территории РФ принято решение о переносе сроков проведения проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения, запланированных на первое марта 2023 года», - поясняет администрация Магнитогорского городского округа в своем телеграм-канале.

О сроке проведения будет доведено дополнительно, уточнили в администрации Коркинского района.

Напомним, 28 февраля и 22 февраля в результате хакерской атаки в ряде регионов России прозвучала фейковая информация об «объявлении воздушной тревоги» и рекомендации «проследовать в укрытие». Сообщение, в частности, прозвучало на одной из радиостанций, вещающей на территории Воронежской области - Europa+. Накануне правительством региона приняло решение перенести на другой срок проведение комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.