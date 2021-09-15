В Челябинской области число классов на карантине по ОРВИ выросло в 10 раз, по ковиду – в 4 раза

В Челябинской области число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), за двое суток выросло в 10 раз. Количество классов, изолированных как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией, увеличилось в четыре с половиной раза.

«На карантин по ОРВИ закрыты 147 классов в 57 школах по области», - сообщили в минобрнауки. В понедельник не учились учащиеся 14 классов в девяти школах.

«Полностью закрыты на карантин по ОРВИ две сельские школы: Шумовская СОШ в Красноармейском районе и Песчанская средняя школа в Увельском районе», - уточнили в ведомстве.

В детских садах по причине острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа.

Кроме того, в области растет число классов, изолированных как контактных с заболевшим коронавирусом.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в пяти школах региона девять классов прервали свое обучение в стенах школы. Это среднеобразовательные организации в городах Трехгорный и Юрюзань, а также в Аргаяшском и Сосновском районах», - рассказали в минобрнауки. В начале недели были изолированы только два класса в Сосновском районе и Трехгорном.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 20 групп.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 46 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.