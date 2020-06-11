В Челябинской области число новых инфицированных вновь растет

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 122 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что на 5,2% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 116). Суточное число выздоровевших вновь меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 11 июня, в регионе подтверждено 4 тысячи 367 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 88 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 132 и 100 соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 187 пациентов.

Девятнадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 69 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 43 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – скончались 45-летняя женщина, а также двое мужчин 60 и 80 лет..

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 92 человека с подтвержденным Covid-19 (плюс 30). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.