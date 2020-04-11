В Челябинской области число подтвержденных случаев коронавируса выросло на шесть – до 42

В Челябинской области подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба минздрава области.

Таким образом, на сегодня в области подтверждено 42 случая коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

В настоящий момент на госпитализации остается 31 человек, в том числе 10 – в Челябинске, шесть – в Магнитогорске, пять – в Кизильском районе, четыре – в Бредах, по два – в Верхнеуральске и Снежинске, один – в Аше.

Кроме того, были зарегистрированы заболевшие коронавирусом в Миассе и Златоусте, они уже выписаны.