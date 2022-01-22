В Челябинской области число заболевших ковидом школьников за сутки выросло в 3,5 раза

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 552 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 36,6% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 404 человек, прирост 14,4% или 148 человек). Среди новых инфицированных – 52 школьника (накануне - 15). С начала пандемии подтверждено 153 тысячи 748 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровел и выписан из больницы лишь один пациент, переболевший ковидом (днем ранее - шестеро). Всего в регионе 142 тысячи 325 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни восьми южноуральцев, что больше аналогичного показателя предыдущих дней (накануне умерло шестеро человек).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 690 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 412 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 22 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение три тысячи 691 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – три тысячи 148 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.