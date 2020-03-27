Всего 17 инфицированных
В Челябинской области девять новых случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 11:14
В Челябинской области выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусом. Три положительных результата из новосибирской лаборатории «Вектор» пришли вчера, больных госпитализировали.
Еще шесть подтверждений анализов пришли сегодня утром. Люди были изолированы дома, их готовят к госпитализации. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Всего в Челябинской области подтверждено 20 случаев коронавируса. Из них один в Миассе, остальные – в Челябинске. Восемь уже подтверждены, еще 12 ждут подтверждения. У всех больных легкая степень тяжести заболевания.
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