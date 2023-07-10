В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих

Отдел по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Челябинской области подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года. За это время от южноуральцев поступило 281 обращение с жалобами на действия (бездействие) арбитражных управляющих (на 13,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В компетенцию Управления Росреестра по Челябинской области, наряду с другими полномочиями, входит возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих, составление протоколов об административных правонарушениях и направление заявлений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности.

В результате проведенной работы за первое полугодие 2023 года работниками Управления Росреестра было составлено 103 протокола об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих, вынесено 32 решения о наложении административного штрафа на общую сумму 1 149 000 руб., 30 решений о назначении наказания в виде предупреждения, 23 решения с объявлением устного замечания и 9 решений о дисквалификации в отношении арбитражных управляющих.