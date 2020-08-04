В Челябинской области фиксируется все меньше новых случаев заболевания коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 103 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 107).

На утро третьего августа в регионе подтверждены 12 233 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3810 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 77 человек. Всего за время пандемии 8119 южноуральцев выздоровели. Проведено методами ИФА и ПЦР 409357 тестов.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.