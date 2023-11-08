В Челябинской области и в 2024 году мигрантам не разрешат работать водителями автобусов и такси

В Челябинской области продлен запрет для иностранных граждан работать водителями городских и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона в 2024 году.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на устройство иностранцев водителями общественного транспорта действует в Челябинской области с 2016 года. Ежегодно его продлевают постановлением губернатора.

«Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении.

- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей в водителями», - говорится в документе

Численность привлекаемых иностранных работников должна быть приведена в соответствие с настоящим постановлением в срок до первого марта 2024 года. Постановление вступает в силу с первого января 2024 года.