В Челябинской области из-за снегопада опять ограничили движение на трассе М-5

В Челябинской области в связи со снегопадом сегодня, шестого марта, с 04.30 до 12:00 введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси на трассе М5 «Урал».

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, речь идет об участке 1548 километр (граница с Башкортостаном) - 1796 километр (развязка на Чебаркуль).

ГИБДД просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок и сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи автомобилистам на трассе работают 16 экипажей ДПС и 35 единиц дорожной техники.

Отметим, в понедельник в регионе сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и снижение видимости. Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое марта было объявлено накануне.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, особенно сложная ситуация в настоящее время наблюдается в южной части региона: в Карталинском, Брединском, Кизильском и Агаповском районах бушуют сильные ветра и низовые метели. В горнозаводской зоне – снегопад.