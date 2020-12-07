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В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь 57-летнего фельдшера

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В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь 57-летнего фельдшера

В Челябинской области коронавирусная инфекция Covid-19 унесла жизнь еще одного медицинского работника.

На 58 году ушла из жизни фельдшер самостоятельного приема амбулатории поселка Дружный Зульфида Казыханова, сообщается на странице Кунашакской районной больницы.

Зульфида Валеевна проработала фельдшером 38 лет – в ФАПе, в скорой медицинской помощи. Последние годы работала фельдшером самостоятельного приёма, с возложенной функцией врача терапевта, оказывая медицинскую помощь всему Урукульскому сельскому поселению, где проживает более 2,5 тысячи человек. «Зульфиду Казыханову всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность», - отмечают в больнице.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив больницы и информационное агентство выражают искренние соболезнования родным и близким.

С начала пандемии в Кунашакском районе зарегистрировано 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в декабре скончался 43-летний врач-патологоанатом из Снежинска Александр Плужников и двое 38-летних врачей из Челябинска.

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая.

МАЙ - 2

В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев. Причина смерти – ковидная пневмония.

В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

ИЮНЬ - 5

В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.

В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.

В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.

В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.

ИЮЛЬ - 3

В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.

В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1 Анна Белякова. Ей было всего 42 года.

В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова.

АВГУСТ - 3

В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.

В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.

СЕНТЯБРЬ - 2

В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.

В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.

ОКТЯБРЬ - 8

В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.

В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.

В Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162 Татьяна Ревельская.

В Магнитогорске на 59 году жизни скончался водитель скорой помощи Сергей Лайшевцев.

В Миньяре (Ашинский район) в возрасте 57 лет скончалась врач-невролог Светлана Федюк, она руководила подразделением, где сейчас лечат внебольничные пневмонии.

В Челябинске на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Миронова.

В Магнитогорске скончалась 49-летняя медсестра городской больницы № 3 Василина Рамеева (причина смерти – сердечная недостаточность, ковид был сопутствующим).

В Аше умерла старшая медсестра приемного отделения районной больницы Вера Бондаренко (ковид был сопутствующим).

НОЯБРЬ - 79

В Аше умерла заведующая поликлиникой, врач-терапевт районной больницы Татьяна Ананьина.

В Челябинске скончалась 59-летняя врач детской городской клинической поликлиники №1 Валентина Глинкина.

В Еткуле скончалась 48-летняя медицинская сестра педиатрического отделения районной больницы Марина Косенко.

В Саткинском районе умерла 59-летняя медсестра поликлиники Центральной районной больницы Алла Жилина.

В Челябинске на 56 году жизни ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Александр Трейгер.

В Магнитогорске в возрасте 72 лет ушел из жизни заслуженный врач РФ, главный врач кожно-венерологического диспансера города Ростислав Тверской.

В Копейске умерла 67-летняя врач-терапевт Ольга Микулина.

В Снежинске скончался врач-патологоанатом Центральной медико-санитарной части №5 ФМБА Александр Плужников.

В Магнитогорске скончался заведующий лабораторией ГКБ № 1 72-летний Евгений Вышегородцев.

ДЕКАБРЬ

В Челябинске умерли врач-гинеколог областной клинической больницы (ЧОКБ) Виталий Граб и анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 8 Анатолий Беспалов.

В Кунашакском районе скончалась 57-летняя фельдшер самостоятельного приема амбулатории поселка Дружный Зульфида Казыханова.