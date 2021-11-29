В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет

В Челябинской области наиболее активными пользователями сети Интернет являются жители в возрасте 25-44 лет (46,6% от населения в возрасте 15 лет и старше).

Об этом свидетельствуют данные Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

Как сообщает Челябинскстат, самое популярное устройство у южноуральцев для выхода в Интернет в 2020 году - мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг и другие (69,1% от общего числа домашних хозяйств Челябинской области). При этом 66,9% (от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) использовали подключение мобильных операторов и 28,5% Wi-Fi и другие.

Мужчины и женщины Южного Урала пользуются смартфонами практически в равной доле - 97,5% и 96,0% соответственно.

В Челябинской области средствами защиты информации пользовались 77,2% населения в возрасте 15 лет и старше, из них 75,8% использовали антивирусные средства, 12,4% - антиспамовые фильтры, 3,6% - средства родительского контроля или фильтрации Интернет-ресурсов, 9,2% не применяют средства защиты.

ДЛЯ СПРАВКИ

Для пользователей официальной статистической информации всех категорий в свободном доступе на интернет-сайте Челябинскстата размещается официальная статистическая информация и официальные статистические публикации (издания).

Ежегодно Челябинскстат подготавливает и выпускает для пользователей более 4500 статистических публикаций (докладов, сборников, бюллетеней, справочников, экономико-статистических обзоров, аналитических записок, экспресс-информаций), с учетом периодичности и тиража.

В официальном сообществе Челябинскстата «ВКонтакте» размещаются материалы как планируемые заранее, так и информация по актуальным событиям: анонсы, пресс-релизы, справки, инфографика, сообщения по основным социально-экономическим показателям Челябинской области, сведения о деятельности Челябинскстата, фото- и видеоматериалы мероприятий, проводимых Челябинскстатом.