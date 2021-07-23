23.07.2021
В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок
23.07.2021
МегаФон на страже кибербезопасности
23.07.2021
В Челябинске на Дзержинского закроют движение для трамваев и автомобилей
23.07.2021
Детям москвичей не хватает мест в школах из-за учеников из СНГ
23.07.2021
В России хотят выдавать бесплатные лекарства сердечникам
23.07.2021
В Челябинске спасатели помогли снять рабочего, упавшего с 30-метровой высоты
В Челябинской области назвали точное число умерших пациентов с коронавирусом
23.07.2021
Минздрав сообщил о поступлении в Челябинской области новой партии «Спутника»
23.07.2021
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает набирать обороты
22.07.2021
За сутки от ковида умерло 13 южноуральцев, заболеваемость снова выросла
21.07.2021
В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021