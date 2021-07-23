В Челябинской области назвали точное число умерших пациентов с коронавирусом

В Челябинской области с начала текущего года и на сегодняшний день, 23-е июля, от коронавируса умерло две тысячи 35 человек.

Еще тысяча 257 южноуральцев с ковриком скончались от основного заболевания (у них коронавирус являлся сопутствующим заболеванием).

Также на сайте коронавирус74.рф, сообщается, что за время пандемии в Челябинской области зарегистрировано в общей сложности 72 тысячи 329 случаев заражения COVID-19.

Число выздоровевших жителей региона за время эпидемии составляет, по данным на 23-е июля, 64 тысячи 266 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Челябинской области было зарегистрировано 312 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерло: 13 – непосредственно от COVID-19, два пациента с ковидом - от основных заболеваний.