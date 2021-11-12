В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни

В Челябинской области не будут продлять режим нерабочих дней, который был введен для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 ноября.

«Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу», - сообщил губернатор.

По словам Алексея Текслера, двухнедельный период нерабочих дней дал свои результаты. «Мы уже сегодня наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение пневмоний, и, таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуаци», - считает губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что в области регистрируется снижение заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) среди детей. «Это тоже результат тех решений, которые мы принимали», - считает губернатор.

С понедельника, 15 ноября, у трудоспособных южноуральцев начнется рабочая неделя. Дети и студенты приступают к занятиям в очном режиме. «Следующая неделя с точки зрения трудового расписания будет обычной», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября, а затем продлил по 12 ноября.