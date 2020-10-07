В Челябинской области не планируют переводить школы и вузы на дистант и досрочно объявлять каникулы

В школах, средне-специальных и высших учебных заведениях Челябинской области не планируют вводить дистанционное обучение или объявлять досрочные каникулы для недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Об этом шла речь на заседании областного оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поручил держать на контроле соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер предосторожности в школах и вузах.

«Область не планирует выводить учащихся на дистант и объявлять досрочные каникулы», - подчеркнули в областном правительстве. Администрациям учебных заведений поручено разъяснять и контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора

Правда, часть родителей в регионе уверена, что в нынешней непростой эпидситуации, когда растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом, было бы целесообразно разобщить школьников. Это, прежде всего, убережет самих детей от заболевания вирусными инфекциями. Кроме того, это позволит снизить число новых случаев ковида среди взрослых. Дети, чаще всего, легко переносят коронавирус, но являются переносчиками этой инфекции. Они приносят его в семью, невольно передают старшему поколению, которое относится к группе риска.

На сегодня в Челябинской области официально подтверждено 156 случаев коронавирусной инфекции среди школьников. Данные по уровню заболеваемости ОРВИ среди учащихся Роспотребнадзор не обновляет уже две недели. На позапрошлой неделе был зарегистрирован рост 45%. Статистику по заболевшим педагогам никто не ведет. На карантин по ОРВИ закрыты три школы и 216 классов.