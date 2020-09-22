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В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто три школы и 469 классов

Общество
Сегодня, 11:05
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) закрыто три школы и 469 классов. На карантине по коронавирусу остается один класс.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты три сельские школы: Обручевская школа в Кизильском районе, Балканская школа в Нагайбакском районе и Якуповская школа в Красноармейском районе. В первой школе обучается 147 ребят, во второй – 121 ученик, в третьей – всего 22 школьника.

«Такие образовательные организации с небольшим количеством обучающихся (особенно малокомплектные школы) эффективнее закрыть полностью и провести полную санитарную уборку», - подчеркнули в минобре.

Кроме того, закрыто на карантин 469 классов в школах разных муниципальных образований региона.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаев гриппа в этом сезоне пока не зарегистрировано. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции.

Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 54 случая ковида у учащихся.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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