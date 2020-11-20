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В Челябинской области никто из привитых медиков не заболел

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В Челябинской области никто из привитых медиков не заболел

В Челябинской области не зарегистрированы случаи заболевания среди медиков, которые поставили прививку от коронавирусной инфекции на первом этапе вакцинации.

Об этом сообщили первый замгубернатора Ирина Гехт, министр здравоохранения Юрий Семенов.

«Мы не так давно привили 42 медицинских работника. Мне не известно о случаях их заболеваемости после второй прививки», - поделилась Ирина Гехт.

Напомним, первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Было привито 42 медработника (вакцину ставили дважды с интервалом 21 день).

«Из тех, кто поставил в Челябинской области прививку, никто не заболел», - рассказал Юрий Семенов.

По словам начальника главного управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой, процесс вакцинации мониторируется не только на федеральном, но на региональном и муниципальном уровне (орздравом). Все вакцинированные заполняют информацию о своем самочувствии. «По Челябинску никаких случаев заболевания у привитых совершенно точно нет», заверила Наталья Горлова.

Юрий Семенов отметил, что в регионе продолжается медицинское наблюдение за медработниками, которым была поставлена прививка. «Продолжаем наблюдать. Ждем вакцину и будем продолжать ставить прививку», - добавил министр.

Вторая партия вакцины от коронавируса ожидается в регионе в конце ноября или в начале декабря текущего года (три тысячи доз). Третий этап - первый квартал 2021 года.