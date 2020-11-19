В Челябинской области вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения ковида

Гехт рассказала, почему вакцины от ковида не будет в аптеках

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 не будет продаваться в аптечной сети Челябинской области в отличие от вакцины от гриппа.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (42 дозы) поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Вторая партия ожидается в регионе в конце ноября или в начале декабря текущего года.

«Сейчас идет промышленная наработка вакцины и в декабре -конце ноября мы ее получим, у нас есть уже соглашение на три тысячи доз», - рассказала Ирина Гехт.

В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, педагоги, социальные работники, затем смогут привиться все желающие.

В аптеках вакцину от коронавируса, вероятнее всего, продавать не будут (в отличие от вакцины от гриппа). «На мой взгляд, вакцинация будет осуществляться только через медицинские организации, учитывая особенности ее хранения, - отметила Ирина Гехт. - Вакцина от коронавируса требует определенных температурных условий при хранении. Аптечная сеть не способна обеспечить такие условия».

Двухэтапная вакцина (в упаковке две ампулы) от ковида должна храниться в особых условиях при температуре минус 18 градусов и только в сертифицированных холодильниках. Вне холодильника она может находиться не больше 30 минут. При доставке в медучреждения вакцину необходимо перевозить в специальных термоконтейнерах и на месте проверять, не было ли нарушений при транспортировке.

«Мы это обеспечили приобретением холодильного оборудования, которое располагается на территории Областного аптечного склада, и соответствующих емкостей для транспортировки в медицинские организации», - рассказала Ирина Гехт.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова уточнила, перевозка и транспортировка в обычных контейнерах запрещена, поскольку нарушает термоцепочку и ухудшает лабильность вируса. По инструкции, необходимо ставить вакцину дважды с интервалом 21 день. После чего, по заверениям производителя, вырабатывается иммунитет сроком на два года.

Параллельно в регионе завершается вакцинация от гриппа. Уже пройдено два этапа, ожидается третий. Специалисты отмечают, что вакцинация от коронавируса и гриппа должны проходить отдельно.

В наступившем эпидсезоне Роспотребнадзор прогнозирует штаммы гриппа, которых не было достаточно долгое время. Это также может привести к повышению уровня заболеваемости.

В основном сейчас использую трехвалентную вакцину от гриппа «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослого населения. И «Совигрипп» - для детского населения. Всего планируется привить 60% населения области или 75% из группы рисков.

Напомним, в августе 2020 года первой в России была зарегистрирована вакцина «Спутник V», разработанная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Н.Ф. Гамалеи (Москва).

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово, Новосибирск).

Разработкой третьей вакцины занимается федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва).