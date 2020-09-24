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Первые врачи-добровольцы в Челябинской области поставили прививки от коронавируса

Общество
Сегодня, 18:56
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области врачам, работающим в госпитальных базах, начали ставить прививку от коронавирусной инфекции Covid-19. Вакцинация добровольная.

Иммунизация обеспечит дополнительную защиту медиков от возможного инфицирования и поможет избежать тяжёлых последствий.

Напомним, первая партия вакцины от ковида «Гам-КОВИД-Вак», разработанная в Институте имени Гамалеи, поступила в регион 21 сентября.

Минздрав подготовил список добровольцев, работающих в «красной зоне» госпитальных баз Челябинска, Магнитогорска и Миасса. «Добровольцам перед вакцинацией сначала провели полный медосмотр, взяли анализ крови на отсутствие антител к COVID-19. По результатам допустили до вакцинации», - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, вакцина должна храниться в особых условиях при минус 18 градусах, иначе она испортится. При доставке в медучреждения вакцину перевозят в специальных термоконтейнерах, а уже на месте проверяют, чтобы не было нарушений при транспортировке.

По инструкции, необходимо ставить вакцину дважды с интервалом 21 день. После чего, по заверениям производителя, вырабатывается иммунитет сроком на два года.

«Каждая вакцинация будет регистрироваться в единой информационной системе здравоохранения для того, чтобы любая поствакцинальная реакция учитывалось и разбиралось», - отметил замминистра здравоохранения области Евгений Ванин.

В настоящий момент прививку от коронавируса ставят только медицинским работникам. После поступления в область второй партии вакцины, прививку поставить смогут все желающие из группы риска.

Тяжелых реакций после прививки среди тех, кто уже прошёл вакцинацию не наблюдалось. Возможно покраснение в области инъекции, повышение температуры или слабость в мышцах. Но, как правило, эти симптомы проходят на вторые сутки после вакцинации. Все добровольцы находятся под наблюдением врача еще 180 дней.

Терапевт Юлия Фролова, которая вызвалась в числе первых поставить прививку, рассказала, что чувствует себя хорошо и призвала всех последовать ее примеру: «Призываю всех, чтобы не слушали никого, и как будет возможность массово прививаться, поставили вакцину».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
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