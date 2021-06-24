В Челябинской области - новый рекорд по ковиду

В Челябинской области накануне установлен новый рекорд по числу выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за два с половиной месяца – накануне лабораторно подтверждено 129 случаев, что на 7,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 120 случаев). Крайний раз отмечалось такое суточное число заболевших первого апреля (с того момента и до настоящего дня было меньше). За весь период пандемии зарегистрировано 65 тысяч 277 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 110 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 97). С начала пандемии 60 тысяч 179 инфицированных коронавирусом пациентов сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть пяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло пятеро). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 968 жителей. Из них одна тысяча 752 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 88 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 74 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.