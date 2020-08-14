В Челябинской области от коронавируса умерло четыре человека

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 299 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся короновирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

У 70-летнего пациента параллельно был диффузный атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь. У 68-летней женщины болезнь Паркинсона.

Умерла также 92-летняя жительница Южного Урала. У нее медики кровмме «ковида» также диагностировали гипертоническую болезнь и хроническую сердечную недостаточность. Точно с таким же диагнозом умерла и 70-летняя женщина.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают дейтвовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.