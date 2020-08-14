В Челябинской области от коронавируса умерло четыре человека
За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 299 человек.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся короновирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.
У 70-летнего пациента параллельно был диффузный атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь. У 68-летней женщины болезнь Паркинсона.
Умерла также 92-летняя жительница Южного Урала. У нее медики кровмме «ковида» также диагностировали гипертоническую болезнь и хроническую сердечную недостаточность. Точно с таким же диагнозом умерла и 70-летняя женщина.
Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают дейтвовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.
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