ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области от коронавируса умерло четыре человека

Общество
Сегодня, 11:46
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 299 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся короновирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

У 70-летнего пациента параллельно был диффузный атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь. У 68-летней женщины болезнь Паркинсона.

Умерла также 92-летняя жительница Южного Урала. У нее медики кровмме «ковида» также диагностировали гипертоническую болезнь и хроническую сердечную недостаточность. Точно с таким же диагнозом умерла и 70-летняя женщина.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают дейтвовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:48
В Челябинской области зафиксировано 82 новых случая заражения ковидом
Общество
Сегодня, 11:16
Каждый второй челябинец опасается делать прививку от коронавируса
Общество
Сегодня, 00:34
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Федерация
Вчера, 12:14
Испанские ученые нашли способ уменьшить количество смертей от covid-19
Сегодня, 00:34
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 21:22
Алексей Текслер: Челябинская область должна получить вакцину от коронавируса как можно быстрее
Вчера, 20:53
Текслер: Челябинская область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии, но расслабляться рано
Вчера, 19:58
В Челябинской области автомобилисты все чаще незаконно паркуются там, где не следует
Вчера, 18:13
Алексей Текслер: Челябинская область переселяет жителей аварийных домов с опережением
Вчера, 16:16
Полицейских Челябинска отправили в сады, чтобы предостеречь огородников от участия в лотереях
Вчера, 15:59
Юные челябинцы создали экзоскелет для пациентов с травмами и получили федеральный грант
Вчера, 15:48
На путепроводе «Челябинск-главный» кипит работа
Вчера, 14:36
Устанавливать границы памятников природы Южного Урала теперь будет областное правительство
Вчера, 14:11
Хирурги Челябинска сделали новый желудок двухлетней малышке, выпившей уксус
Экономика
Сегодня, 11:12
Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Новости
Сегодня, 12:30
Федерация
“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство
Сегодня, 11:43
Федерация
“Молодежь развращена”: Чубайс предложил платить за образование детей после 3 класса
Сегодня, 11:13
Экономика
Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Общество
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Материалы рубрики
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Общество
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 19:58
Общество
В Челябинской области автомобилисты все чаще незаконно паркуются там, где не следует
Вчера, 16:16
Общество
Полицейских Челябинска отправили в сады, чтобы предостеречь огородников от участия в лотереях
Вчера, 15:48
Общество
На путепроводе «Челябинск-главный» кипит работа
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика