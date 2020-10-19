В Челябинской области открыты новые базы для лечения и долечивания пациентов с ковидом
В Челябинской области нет проблем с коечным фондом для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и пневмоний, которые она вызывает.
Об этом сегодня сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге.
С понедельника, 19 октября, городская больница №8 Челябинска начала принимать и лечить пациентов с коронавирусом и пневмоний, которые он вызывает.
«С сегодняшнего дня практически в полном объеме начала работать восьмая больница на ковид. Это закрывает большой объем пневмоний, которые приходятся на Челябинск», - сообщила Ирина Гехт.
В выходные была открыта госпитальная база в Троицке. Теперь пациенты с ковидными пневмониями из Троицка и района будут получать лечение в своей больнице, которая оснащена компьютерным томографом.
Для долечивания будет открыта база в селе Подовинное Октябрьского района, которая закроет «отдаленный куст». На сегодня пациенты с этих территорий проходят долечивание на базах Челябинска, Миасса и Троицка.
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