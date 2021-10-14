В Челябинской области отмечают дефицит кислорода в больницах

В Челябинской области сложилась напряженная ситуация с обеспечением медицинским кислородом больниц, в том числе и ковидных госпиталей. Власти принимают меры для решения намечающейся проблемы.

«Да, есть жалобы на кислород, на нехватку кислорода. Мы «съедаем» где-то 62 тонны кислорода в сутки, нам необходимо. Естественно, производители не сразу были готовы к поставкам таких объемов», - рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская на пресс-конференции в минздраве 14 октября.

Жалобы на возникающий дефицит кислорода в больницах стали поступать как от пациентов, так и от врачей. «У меня же есть связь не только с пациентами. Меня встречают врачи, которые меня знают, на улице и сразу говорят: «У нас есть такая проблема. Можете вы помочь с этим или нет?» То есть они через нашу службу пытаются также решить вопрос», - поделилась Лариса Землянская.

По ее словам, власти озаботились этими вопросами еще до начала поступления первых жалоб. Ситуация о проблемах с кислородом доведена до минздрава и правительства Челябинской области.

«Встречались мы с производителями кислорода. Сейчас пролицензировали как лекарственный препарат кислород на ММК. У них есть кислородный завод. Покупается кислород из других территорий, везут даже за 1000–1500 километров для того, чтобы обеспечить данные больницы кислородом», - рассказала Землянская. - Кислород - это ведь тоже лекарственный препарат, и он тоже требует определенной дозировки. Сейчас таких больших проблем с этим нет, но, конечно, ситуация всё равно напряженная и с лекарственными препаратами, и с кислородом».

Вопрос недостатка кислорода в больницах области будет обсуждаться в понедельник, 18 октября, на расширенном заседании в региональном парламенте

«Буквально в понедельник на следующей неделе будет расширенное заседание Законодательного собрания, где я буду выступать с вопросом по кислороду и совместно с Минздравом решать данный вопрос», - отметила Лариса Землянская.

По ее словам, этот вопрос выходит за рамки только полномочий Росздравнадзора, минздрава Челябинской области. Необходимо подключать Минпромторг, производителей лекарственных препаратов и кислорода.

Лариса Землянская напомнила, что предыдущие волны коронавирусной инфекции были жалобы и проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты, а потом лекарственными препаратами. На сегодня эти проблемы решены. «Не было в достаточном количестве масок и антисептиков. Только пошла организация ковидных госпиталей, и там тоже были проблемы. Потому что, естественно, ни одна страна мира не была готова к данной эпидемии, никто не ждал такого наплыва пациентов и таких вопросов», - напомнила руководитель регионального Росздравнадзора.

Во вторую волну появился дефицит лекарственных препаратов Производители, несмотря на наращивание своих темпов, не успевали выпускать нужные объемы. Но потом и эта проблема решилась.

На сегодня по стране и в регионе число заболевших ковидом ежедневно растет. Увеличивается количество тяжелых случаев, повышается потребность в ИВЛ. И стал отмечаться дефицит кислорода в лечебных учреждениях.