В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения: за период с января по июль текущего года она составила девять тысяч 541 человек, а за аналогичный период прошлого – десять тысяч 456.

Так, за семь месяцев 2022-го года в регион родилось 17 тысяч 711 детей, а умерло – 27 тысяч 252 южноуральца; за семь месяцев 2021-го года на свет в Челябинской области появилось 19 тысяч 340 малышей, а ушло из жизни 29 тысяч 796 человек.

Таким образом, в период с января по июль этого года на Южном Урале было зарегистрировано и меньше рождений, и меньше смертей, чем в прошлом, однако разрыв между показателями рождаемости, к счастью, оказался меньше, чем между показателями смертности.

Как сообщает Челябинскстат, в течение семи месяцев текущего года в Челябинской области скончалось 83 младенца в возрасте до одного года, а за аналогичный период 2021-го года на шесть малышей меньше – 77.