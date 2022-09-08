08.09.2022
В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения
08.09.2022
Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
08.09.2022
В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок
08.09.2022
В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения
08.09.2022
В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022