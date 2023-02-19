В Челябинской области значительно снизилась естественная убыль населения

В 2022 году в Челябинской области, по сравнению с 2021-м, снизились показатели рождаемости и смертности.

Так, в ушедшем году на свет в регионе появилось 30 тысяч 917 малышей, а в 2021 году – 33 тысячи 372 (на две тысячи 455 младенцев больше), сообщает Челябинскстат.

А вот статистика смертности (и это не может не радовать) снизилась значительно существеннее. Так, в прошлом году в Челябинской области умерло 45 тысяч 564 человека, тогда как в 2021-м – 60 тысяч 550 (на 14 тысяч 986 человек больше). Определенно, свой печальный вклад в высокую смертность в позапрошлом году внес ковид.

В числе умерших в ушедшем году южноуральцев – 136 малышей в возрасте до 12-ти месяцев (в 2021 году зафиксирована смерть 142-х детей, не доживших до года).

Таким образом, естественная убыль населения Челябинской области в 2022 году составила 14 тысяч 647 человек, в 2021-м этот показатель был куда хуже - 27 тысяч 178.