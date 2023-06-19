В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения

В Челябинской области в период с января по апрель этого года включительно естественная убыль населения составила 4 713 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 6 848.

За четыре первых месяца 2023 года на Южном Урале на свет появилось 9 977 малышей, а умерло 14 690 жителей региона, в том числе 43 ребенка в возрасте до одного года. За период с января по февраль 2022-го в Челябинской области родилось 10 130 младенцев, ушло из жизни 16 978 человек (в числе умерших было 45 грудничков).

Данные статистики опубликовал Челябинскстат, также озвучивший число свадеб и разводов за четыре месяца этого и прошлого годов. С января по апрель 2023-го года на Южном Урале было создано 5 470 семей, за такой же период 2022-го – 5 543.

В первые четыре месяца текущего года разводом закончилась семейная жизнь для 5 421 южноуральской пары, за аналогичный период прошлого года официально расторгли свои отношения 5 460 пар.