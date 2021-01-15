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В Челябинской области планируют привить от ковида порядка 1,6 миллиона жителей

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции COVID-19 более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона. Уже созданы штабы по массовой вакцинации.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 15 января.

«По мнению главного санитарного врача и министерства здравоохранения Российской Федерации нам необходимо провакцинировать 60 процентов взрослого населения. В Челябинской области – это один миллион 613 тысяч человек. Это та планка, к которой мы будем стремиться в вакцинации (от коронавирусной инфекции – прим. ред.) этого года», - пояснила Ирина Гехт.

В настоящий момент создан региональный штаб по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Его возглавила Ирина Гехт. «Аналогичные штабы созданы во всех муниципальных образованиях региона, которые возглавляют заместители глав по социальным вопросам», - уточнила Ирина Альфредовна. Штабы формируют списки на вакцинацию под 151 тысячу доз вакцин, которые должны поступить в область до конца февраля.

В регионе готовы к проведению массовой вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. «Мы готовы выезжать в общественные места (в том числе в торгово-развлекательные комплексы) и проводить массовую вакцинацию, перевозя вакцину в термосумках», - рассказала Ирина Гехт. Все необходимое оборудование в области закуплено.

Напомним, к настоящему моменту в регион поступило 11 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса. На утро 15 января привиты почти семь тысяч человек, до конца текущего дня планируется вакцинировать еще порядка двух тысяч человек. «За выходные используем всю имеющуюся вакцину и ждем поступления новой партии», - уточнила первый замглавы региона.

На следующей неделе федеральный центр доведет до регионов графики и количество поставляемой вакцины. В январе в России будет произведено порядка двух миллионов доз вакцины «Спутник», которой сейчас прививают в области, в феврале – еще шесть миллионов, в марте и апреле - по 8,5-9 миллиона доз.

С первого февраля будет доступен сервис по записи на бесплатную вакцинацию всех желающих на портале Госуслуг.

«Вакцинирование – это крайне важно, поскольку это формирует достаточно устойчивый иммунитет. И надеемся, мы все достаточно ответственно отнесемся к этой кампании», - отметила Ирина Гехт.