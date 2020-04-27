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В Челябинской области подтверждено 413 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:00
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.

Темпы прироста заболевших в последние несколько дней сокращаются. В воскресенье было зарегистрировано плюс 58 новых случаев, в субботу – плюс 65, в пятницу – плюс 72.

На утро понедельника, 27 апреля, в регионе подтверждено 413 случаев коронавируса.

Златоустовский очаг за прошедшие сутки дал 16 новых заболевших. Напомним, в городе на сегодня отмечено наибольшее число случаев заболевания (на вчерашний день было 142). Один из корпусов городской больницы, где отмечена вспышка коронавирусной инфекции, закрыт на карантин (и пациенты, и сотрудники).

К настоящему моменту 47 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. Двое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки.

Умерло трое пациентов, у которых было онкологическое заболевание и вдобавок у них подтвердился коронавирус.

В больницах продолжает лечение 361 человек. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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