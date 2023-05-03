В Челябинской области появятся почетные наставники. Кроме того, южноуральцев будут награждать «За вклад в развитие области» и «За благое дело».

Три новые награды вводятся на уровне региона. На состоявшейся накануне, второго мая, встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с профсоюзными лидерами региона стороны договорились об изменениях в наградной системе.

Кроме того, достигнута договоренность с первого июля текущего года начать переговорную кампанию по региональному соглашению. Одно из дополнений, которое будет внесено в документ, – поддержка мобилизованных и членов их семей.

«По инициативе профсоюзов в регионе уже второй год действует субсидия на отдых для членов профсоюзов. Мобилизованные как представители семьи члена профсоюза также могут рассчитывать на субсидию», - сообщает телеграм-канал «Профсоюзы Южного Урала».

Также на встрече с главой региона профсоюзы обратили внимание на тему привлечения молодых специалистов в сферу образования, культуры, закрепления кадров через материальное стимулирование.

«Такой формат общения сторон социального партнерства становится уже традиционным – в рамках Первомая обсудить актуальные темы и вопросы, определить вектор движения и взаимодействие по ряду направлений», - отмечают в Федерации профсоюзов Челябинской области.

Вчерашняя встреча была посвящена темам кадровой политики в регионе, поддержки работников в ситуации, когда нагрузка на трудовые коллективы предприятий ОПК возросла в разы, развития социальных программ, оздоровления работников, помощи мобилизованным и членам их семей.