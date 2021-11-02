В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей

В Челябинской области 15 тысяч 573 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 получают лечение на госпитальных базах и на дому, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 15 тысяч 271 житель).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 531 новый случай COVID-19, что на 2,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 520 заболевших и прирост 2,4%). И это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом. С начала пандемии подтверждено 111 тысяч 772 случая коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 200 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 198). С начала пандемии 90 тысяч 581 житель сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 29 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что аналогично показателю предыдущего дня.

С начала пандемии ковид оборвал жизни пяти тысяч 576 жителей. Из них четыре тысячи 306 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.