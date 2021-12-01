В Челябинской области проходит акция «IT-донор»

В Челябинской области проходит неделя IT-донора. Цель федеральной акции, которая проходит с 29 ноября до третье декабря, - создание осознанного IT-сообщества для системного наполнения банка крови.

В Челябинской области акция проходит при поддержке Минцифры региона и IT-Park74. В первые дни мероприятия кровь сдали около двадцати айтишников, среди них - министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, который пришел в Челябинскую областную станцию переливания крови вместе с сыном, а также почетный донор, резидент IT Park74 Борис Нырков.

«В этом году акция IT-донор совпала с празднованием Международного дня защиты информации. На мой взгляд, это история от всего сердца - помогать людям можно не только своей работой, знаниями и умениями, но и, в том числе, своими жизненными ресурсами. Это хороший порыв», - отметил Игорь Фетисов. Министр пригласил всех причастных IT-сфере и в целом тех, кто чувствует в себе силы, кто здоров, поддержать проект и сдать кровь.

«Я являюсь донором с 2012 года, сдал кровь уже 42 раза. В первый раз просто проходил мимо и решил сдать кровь. Сейчас для меня это, прежде всего, возможность проверить свою дисциплинированность и помочь людям», - поделился своим опытом Борис Нырков.

Участвовать в акции может каждый. Для этого нужно сделать очень важное и доброе дело - сдать кровь.

«Без использования крови и её компонентов сегодня не обходится ни одна отрасль медицины. Донором крови и ее компонентов может стать практически любой здоровый человек старше 18 лет. Нужно прийти с паспортом на ближайшую станцию переливания крови или в мобильный пункт, заполнить анкету донора, пройти предварительное обследование, которое поможет выявить группу крови, ее резус, уровень гемоглобина, после чего человек проходит осмотр врача-трансфузиолога. Вся процедура занимает не более 30 минут», - прокомментировал главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Противопоказаниями для сдачи крови могут стать масса тела менее 50 кг, высокая температура тела, низкий уровень гемоглобина, недавно перенесенная операция, лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова, например, татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное, а также ряд других противопоказаний, ознакомиться с которыми можно на сайте Челябинской областной станции переливания крови ospk.ru.

Справка о проекте

Началом проекта стала «Неделя IT-донора» в ноябре 2020 года. На станции переливания крови в Екатеринбурге пришли больше сотни человек и сдали около 46 литров крови. В 2021 проект IT-донор занял третье место в номинации «Добровольцы в донорстве» Всероссийской премии «Соучастие». Подробнее об акции можно узнать на сайте проекта it-donor.club.