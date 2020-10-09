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В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников

Общество
Сегодня, 16:02
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за сутки зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года и по девятое октября в регионе подтверждено 171 случай ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено семье случаевковида у учащихся образовательных учреждений, днем ранее - четыре.

По состоянию на девятое октября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора не закрыт ни один класс.

Остается высоким число школьников, заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями. За сутки выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ, число закрытых школ осталось неизменным.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, по состоянию на девятое октября на карантин по ОРВИ закрыты три школы (как и накануне): школа в поселке Эстонский в Верхнеуральском районе, школа села Бродокалмак в Красноармейском районе и школа №6 в Южноуральске.

При этом выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 220 до 228.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным минздрава, за прошедшие сутки проведено шесть тысяч 489 тестов (сутками ранее – шесть тысяч 503). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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коронавирус
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