В Челябинской области растет суточный прирост пациентов с ковидом и госпитализированных

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 83). Это новый антирекорд по суточному приросту за последние несколько месяцев. Число выздоровевших за сутки в два раза меньше числа новых инфицированных.

В Челябинской области за сутки подтверждено 98 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 96). Число выздоровевших за сутки почти в три раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 486 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 36 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 50 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 278 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 521 пациент с коронавирусной инфекцией, у 133 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 388 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у другого - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусной инфекциях в госпитальных базах области растет. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 743 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 687). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в восьми муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Кыштыме, Миассе, Чебаркуле, Варненском, Еткульском, Коркинском, Красноармейском, Сосновском, Саткинском и Троицком районах.