ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области растет суточный прирост пациентов с ковидом и госпитализированных

Общество
Сегодня, 11:37
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 83). Это новый антирекорд по суточному приросту за последние несколько месяцев. Число выздоровевших за сутки в два раза меньше числа новых инфицированных.

В Челябинской области за сутки подтверждено 98 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 96). Число выздоровевших за сутки почти в три раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 486 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 36 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 50 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 278 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 521 пациент с коронавирусной инфекцией, у 133 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 388 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у другого - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусной инфекциях в госпитальных базах области растет. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 743 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 687). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в восьми муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Кыштыме, Миассе, Чебаркуле, Варненском, Еткульском, Коркинском, Красноармейском, Сосновском, Саткинском и Троицком районах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:15
Учреждениям культуры Челябинской области рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Общество
Сегодня, 12:02
Челябинская область ставит антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
Происшествия
Сегодня, 11:42
В Магнитогорске из-за отсутствия масок у продавцов закрыли магазин
Общество
Сегодня, 10:58
В роддоме Коркино будут лечить пациентов с коронавирусом, а долечивать – на Розе
Вчера, 18:47
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Вчера, 18:29
У волейболисток челябинского клуба «Динамо-Метар» выявлен COVID-19
Вчера, 17:40
Проблемы поддержки занятости обсудили члены ЮУТПП на выездном заседании в Миассе
Вчера, 17:27
В ГУФСИН Челябинской области проник «СОVID-19»
Вчера, 16:48
Православные Южного Урала впервые отметят Собор святых челябинской митрополии
Вчера, 16:42
В южноуральских колониях из-за коронавируса отмены все свидания
Вчера, 15:44
В Челябинской области социально ориентированным НКО рекомендовали отменить массовые мероприятия
Вчера, 15:04
За сутки умерло два человека с ковидом из Челябинска и Златоуста
Вчера, 12:34
В ЧелГУ два факультета переведены на двухнедельный дистант
Вчера, 12:09
В Челябинске подрядчик «подарил» жителям Университетской набережной болото вместо газона
Среда обитания
Сегодня, 10:29
Вершина Двуглавой сопки Таганая становится все доступнее для туристов
Общество
Сегодня, 12:02
Челябинская область ставит антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
Новости
Сегодня, 12:15
Общество
Учреждениям культуры Челябинской области рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Сегодня, 11:42
Происшествия
В Магнитогорске из-за отсутствия масок у продавцов закрыли магазин
Сегодня, 11:10
Происшествия
В Троицке ребенок на больничном, которого родители оставили одного дома, устроил пожар
Сегодня, 10:38
Происшествия
Кавалер южноуральской студентки, утонувшей в Севастополе, сделал признание
Сегодня, 10:09
Общество
Магнитогорская свалка включена в перечень временно эксплуатируемых объектов до 2023 года
Материалы рубрики
Сегодня, 12:15
Общество
Учреждениям культуры Челябинской области рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Сегодня, 10:09
Общество
Магнитогорская свалка включена в перечень временно эксплуатируемых объектов до 2023 года
Вчера, 18:47
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Вчера, 18:29
Общество
У волейболисток челябинского клуба «Динамо-Метар» выявлен COVID-19
Вчера, 15:44
Общество
В Челябинской области социально ориентированным НКО рекомендовали отменить массовые мероприятия
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика