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В Челябинской области режим повышенной готовности продлили сразу на 1,5 месяца

Общество
Сегодня, 13:05
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Автор: 
Любовь Юрина

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен сразу на полтора месяца - до 27 декабря 2020 года.

Соответствующе поправки в постановление правительства внес губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению правительства, режим повышенной готовности продляется с 16 по 29 ноября, с 30 ноября по 13 декабря и с 14 по 27 декабря.

Необходимость продления режима каждые две недели связана с правилами выдачи больничных листов жителям 65 лет и старше.

Так, гражданам этой категории в период режима повышенной готовности предписано оставаться дома и работать дистанционно. Эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019. Для работающих пожилых южноуральцев, которым работодателем не может обеспечить условия труда на дому, выдается больничный лист. По правилам, его можно выдать только на 14 дней.

В регионе остается обязательными соблюдение правил безопасности - социальная дистанция, масочный режим в общественных местах. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

На утро субботы, 14 ноября, в регионе подтверждено 22 тысячи 891 случай коронавирусной инфекции (две недели назад – 20 тысяч 113 случаев случаев). За две недели добавилось 2778 инфицированных, двумя неделями ранее прибавка была более трех тысяч заболевших, в предшествовавшие им две недели - почти 1,37 тысячи. Скончалось 728 южноуральцев (за две недели – 93 человека, за предшествовавшие им две недели - более 70 человек), в том числе 214 - от ковидной пневмонии (плюс 46).

Южноуральцы, которые не смогли получить медицинскую помощь, могут сообщить об этих фактах по единому номеру горячей линии для жителей Челябинской области по вопросам распространения коронавирусной инфекции – 8 (800) 201-41-88.

Напомним, режим повышенной готовности был введен на Южном Урале с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится уже почти восемь месяцев.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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