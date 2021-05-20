20.05.2021
Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
20.05.2021
Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
20.05.2021
Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
20.05.2021
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
20.05.2021
В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
20.05.2021
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
19.05.2021
Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
19.05.2021
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021