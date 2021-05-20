В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады

В Челябинской области губернатор откликнулся на просьбу родителей дошкольников – им разрешат прийти на выпускные в детские сады к их детям.

Соответствующее решение принято на областном оперативном штабе по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовали проводить выпускные в детсадах отдельными группами, на открытой площадки, а родителям смотреть за праздником «за стеклом» или потом запись на видео. Родители дошкольников обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой разрешить им присутствовать на выпускных в детских садах у своих детей.

«Учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью и обращения южноуральцев, региональное правительство приняло решение о послаблении этого правила», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Выпускные в детских садах можно будет проводить в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер (масочного режима и социальной дистанции).