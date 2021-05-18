Родители просят Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детсадах

Родители дошкольников в Челябинской области просят губернатора Алексея Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детских садах у своих детей.

Соответствующее обращение опубликовано в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«От лица родительской общественности прошу рассмотреть вопрос о проведении выпускных в детских садах с присутствием родителей», - обратилась к губернатору Евгения Вихрова.

В этом году родителям выпускников в области посоветовали проводить выпускные с учетом ограничений, введенных более года назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Родителям рекомендовали проводить выпускные в детсадах отдельными группами, на открытой площадки или «за стеклом».

«Находиться вместе в группе (детям и родителям – прим. ред.) - нет, нельзя. Все ограничения сохраняются», - подчеркнула первый замминистра образования и науки области Елена Коузова.

Однако, родители считают, что оснований для таких жестких ограничений нет - в области растет число инфицированных и отменяют ряд ограничений. В ряде соседних регионов уже принято решение допустить родителей на главный школьный и детсадовский праздник их детей.

«Например, в Ханты-Мансийском Автономном округе региональный оперативный штаб допустил присутствие взрослых, но ограничил их число одним родителем от семьи», - рассказывает Евгения Вихрова.

Несколько областей сняли запрет на присутствие родителей, но при условии выполнения ряда требований: проводить один выпускной для одной группы; измерять температуру при входе в группу, установить санитайзеры с септиками для обработки рук. Все родители могут присутствовать на празднике только в масках и перчатках.

«Если мы берем выпускной вечер в формате массового мероприятия, что тоже является ошибкой, так массовым мероприятие считают от 50 человек (столько людей ,если брать по одному родителю от ребёнка, не будет), - отмечает родительница и задает вопрос, почему тогда в таких случаях разрешаются концерты звёзд российской эстрады, посиделки в кафе и другое.

«Выпускной вечер в детском саду бываем раз в жизни. Дети и воспитатели в постоянных репетициях, чтобы подарить праздник себе и своим РОДИТЕЛЯМ», - подчеркивает Елена и от лица всех родителей просит губернатора помочь им в решении этого вопроса.