Выпускные в Челябинской области посоветовали проводить на открытой площадке или за стеклом

В Челябинской области родителям выпускников посоветовали проводить праздничные мероприятия по поводу окончания учебных заведений с учетом сохраняющихся коронавирусных ограничений: школьникам лучше собираться на открытых площадках или узкими коллективами, а дошкольникам организовывать выпускные за стеклом с ограниченным числом приглашенных.

Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки области Елена Коузова на брифинге 22 апреля.

Замминистра напомнила, что постановление главного санитарного врача РФ, принятое в конце июня 2020 года и пролонгированное в октябре, будет действовать до первого января 2022 года.

По словам Коузовой, праздничные мероприятия не отменяются, но они могут проводиться только внутри своего коллектива- группы и класса. «Для проведения выпускных мероприятий что в детском саду, что в школе, можно использовать иные площадки. И опять же (родителям это понятно) дети выходят только своим классом или своей группой», - подчеркнула замминистра.

В детских садах, как правило, все мероприятия проводят внутри групп, а в последние годы уже перестали приглашать артистов со стороны, аниматоров. «Вместе с тем мы понимаем, что родители на последнем воспитательном мероприятии хотят присутствовать. У нас во многих детских садах есть стекла в музыкальных залах. Поэтому, в том числе, такую форму руководители образовательных организаций используют», - отметила Елена Коузова. Мероприятия, как правило, проводятся в дневное время. На нем может присутствовать лишь часть родителей (и только за стеклом), которые и заснимут праздник для тех, кто не сумел прийти.

«В любом случае это всё зависит от ситуации, которая есть в каждом детском саду, всё решается с самой образовательной организацией. Находиться вместе в группе - нет, нельзя. Все ограничения сохраняются», - подчеркнула Елена Коузова.

С организацией выпускных вечеров в школах все гораздо сложнее.

«Задача школы - вручить аттестаты об образовании. Это официальная процедура, ее можно выполнять в разной форме - можно в деловой, можно в торжественной, можно праздничной», - рассказала Елена Коузова.

В случае праздничного формата в небольшой школе проводится мероприятие для одного класса. «Для больших школ, для городов это может быть деловая часть - вручение аттестатов индивидуально друг за другом и затем праздничное мероприятие либо на улице на большой площадке (и это возможно), либо родители по желанию в своем классе могут проводить на выездных условиях. У нас сейчас открыты летние веранды и досуговые комплексы, но еще раз - с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не распространялась инфекция», - пояснила Елена Коузова.