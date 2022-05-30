В Челябинской области снижается смертность от ковида

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 17 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Это меньше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 25 человек) и самый низкий показатель недельной смертности от ковида за последний год. Максимум в регионе регистрировалось по 210 смертей за неделю (в ноябре 2021 года).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии коронавирус оборвал жизни восьми тысяч 963 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 685 жителей - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

За прошедшие сутки заболело коронавирусной инфекцией 108 человек, что на 0,9% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 109 инфицированных).

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 81 пациент, перенесший коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 95).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 331 тысяча 706 жителей. Сумели справиться с болезнью 320 тысяч 948 пациентов.

По состоянию на 30 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 753 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 727 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.