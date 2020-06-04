В Челябинской области состоялась первая отправка весеннего призыва

В Челябинской области сегодня, четвертого июня, состоялась первая отправка весеннего призыва.

Утром четверга команда южноуральских ребят стартовала с областного сборного пункта "Челябинск-Южный" в Оренбург. Сегодня вечером вторая команда новобранцев отправится в Чебаркуль, где дислоцировано танковое соединение.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области Андрей Пашкин, всех призывников, прибывших накануне отправки на областной сборный пункт, проверили на коронавирус. Случаев заболевания ни у кого выявлено не было.

Андрей Пашкин подчеркнул, что призывников к местам службы будет доставлять спецтранспорт, с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

По его словам, в основном в весеннюю призывную кампанию 2020-го года южноуральцев будут отправлять на армейскую службу в части и соединения Челябинской области и соседних с ней субъектов Российской Федерации.

Государственное задание для Южного Урала на весну-лето этого года составляет около трех с половиной тысяч человек.