ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области состоялась первая отправка весеннего призыва

Общество
Сегодня, 11:06
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области сегодня, четвертого июня, состоялась первая отправка весеннего призыва.

Утром четверга команда южноуральских ребят стартовала с областного сборного пункта "Челябинск-Южный" в Оренбург. Сегодня вечером вторая команда новобранцев отправится в Чебаркуль, где дислоцировано танковое соединение.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области Андрей Пашкин, всех призывников, прибывших накануне отправки на областной сборный пункт, проверили на коронавирус. Случаев заболевания ни у кого выявлено не было.

Андрей Пашкин подчеркнул, что призывников к местам службы будет доставлять спецтранспорт, с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

По его словам, в основном в весеннюю призывную кампанию 2020-го года южноуральцев будут отправлять на армейскую службу в части и соединения Челябинской области и соседних с ней субъектов Российской Федерации.

Государственное задание для Южного Урала на весну-лето этого года составляет около трех с половиной тысяч человек.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
21.05.20 11:17
Челябинских призывников перед отправкой проверят на коронавирус
Общество
12.05.20 15:26
В Челябинской области начали работу медицинские призывные комиссии
Федерация
07.05.20 14:19
Российских военных оставили без права на пост
Общество
31.03.20 11:24
Призывников из Челябинской области начнут отправлять в армию не раньше 15 мая
Сегодня, 10:43
Челябинский Дом архитектора станет местом рождения городских инициатив и проектов
Сегодня, 10:13
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 00:06
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
Вчера, 12:34
Магнитогорск вновь возглавил антирейтинг по числу умерших пациентов с коронавирусом
Вчера, 11:44
В Челябинской области число новых случаев коронавируса пока превышает число выздоровевших за сутки
Вчера, 10:45
В Челябинске начался второй этап опрессовки
02.06.20 21:31
Нуждающиеся южноуральцы получают продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК
02.06.20 19:20
Коронавирус проникает в структуры власти Челябинской области
02.06.20 17:43
В Магнитогорске закрыты на карантин несколько медучреждений
02.06.20 16:13
Все подземные ларьки на площади Революции Челябинска демонтируют до конца июня
Культура
Сегодня, 11:40
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Общество
Сегодня, 11:51
В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом
Новости
Сегодня, 11:13
Федерация
Белорусский лидер отправил правительство в отставку
Сегодня, 11:08
Экономика
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Сегодня, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Сегодня, 10:25
Происшествия
Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса
Сегодня, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Материалы рубрики
Сегодня, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Сегодня, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 00:06
Общество
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
02.06.20 15:36
Общество
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
02.06.20 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Теги
Армия
Челябинск
призыв
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика