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Пожилым южноуральцам объяснили, где поставить прививку от ковида и какие могут быть последствия

В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей

В Челябинской области за весь период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 справились с вирусом 26 тысяч 39 южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выписаны из больниц 390 пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (накануне выздоровели 371 человек).

За сутки в регионе выявлено 295 новых случая коронавируса, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 293). С начала пандемии в регионе зарегистрировано в общей сложности 40 тысяч 565 инфицированных ковидом,

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (накануне – 17). Девять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шестеро - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 461 пациент с коронавирусной инфекцией, у 634 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 827 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на 15 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжают борьбу с коронавирусом 13 тысяч 24 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 134).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.