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В Челябинской области старшеклассники смогут начать учиться очно, если ситуация не ухудшиться

Общество
Сегодня, 14:56
Автор: 
Олеся Денисова

Выпускники девятых и одиннадцатых классов школ Челябинской области смогут перейти на очный формат обучения, но принятие такого решения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 24 апреля.

«Старшеклассники после майских праздников, возможно, перейдут на очный формат обучения. Им нужно начать активную подготовку к экзаменам», - рассказал Алексей Текслер.

Для учащихся младших и средних классов пока планируется продолжить обучение в дистанционном формате. Досрочно завершать учебный год для них пока не планируется. По словам Алексея Текслера, они, как и положено, будут учиться до конца мая. При этом по ряду муниципалитетов, где сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка, может быть принято отдельное решение по ученикам младших и средних классов. Минобр вместе с муниципалитетами сейчас активно этот вопрос прорабатывает.

Решение о переходе на очный формат старшеклассников будет приниматься только после майских праздников, исходя из эпидостановки.

«Школы будут пустые и можно будет обеспечить соблюдение необходимых санитарных требований. Старшеклассники будут работать в режиме в малых группах с целью подготовки к государственной итоговой аттестации.

Будет продолжена индивидуальная работа с выпускниками по подготовке к конкретным экзаменам и в первую неделю июня.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
занятия в школе
школа
Челябинск
коронавирус
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