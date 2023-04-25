В Челябинской области учредят новые региональные награды, в том числе за благое дело

В Челябинской области будут учреждены новые региональные награды и Знаки отличия. Законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера, уже внесен в Законодательное собрание региона.

Губернатор предложил учредить награду «За заслуги перед Челябинской областью» (медаль и три степени). Она будет присуждаться за деятельность по обеспечению благополучия и роста благосостояния населения Челябинской области, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охране здоровья и окружающей среды, обеспечению экологической и общественной безопасности, законности, правопорядка, благотворительную и иную деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

Будет учреждена медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Она будет присуждаться за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению дружественных отношений между Челябинской областью и другими регионами Российской Федерации; за работу принесшую значимые для Челябинской области результаты в государственной, политической, экономической, научно-исследовательской, общественной и иных сферах, и получившие широкую общественную известность и признательность.

Вводится знак «За благое дело». Он будет вручаться южноуральцам за реализацию социальных проектов, поддержку жителей Челябинской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.

Кроме того, появятся знаки отличия «За безупречную службу», «За смелость и отвагу», «Почетный наставник».

В пресс-службе губернатора напомнили, закон о наградах Челябинской области был принят в декабре 2003 года. Но на сегодня остаются неохваченными ряд сфер деятельности, которые получили существенное развитие на Южном Урале, к примеру, некоммерческий сектор, волонтерство, наставничество. «Достойной региональной оценки заслуживают смелость и отвага, проявленные гражданами региона, безупречная служба в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления. И конечно, безупречный труд и вклад в развитие Челябинской области», - считают в региональном правительстве.