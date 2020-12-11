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В Челябинской области умерло 15 пациентов с ковидом из семи муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У десяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у пяти – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались девять мужчин и шестеро женщин из Магнитогорского и Челябинского городских округов, а также Катав-Ивановского, Саткинского, Сосновского, Уйского и Чесменского муниципальных районов. Возраст умерших от 50 до 89 лет. С начала пандемии умерло 1024 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 55-летняя женщина из Магнитогорска, 62-летний мужчина из Сосновского района, 65-летняя женщина из Саткинского района, 80-летний мужчина из Уйского района, 80-летний мужчина из Катав-Ивановского района и пятеро жителей из Челябинска – мужчины в возрасте 68, 76 и 89 лет и две женщины 74 и 76 лет.

Кроме того, в Магнитогорске скончались трое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 60-летней женщины стали сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность, 69-летнего мужчины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь, 72-летней женщины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь

В Челябинске зарегистрирована смерть 50-летнего мужчины. Причина - пиелонефрит, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий.

В Чесменском районе умер 59-летний мужчина. Причина смерти - сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 1024 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 376 человек умерли от ковидной пневмонии, 648 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 45 тысяч 893 пациент с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 613 летальных случаев (накануне – 562). Это новый антирекорд на стране.

В УрФО зарегистрировано три тысячи 228 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 580. В Свердловской области – 1179, в Ханты-Мансийском автономном округе – 460, в Челябинской области – 376 (всего умерло 1024 пациента с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 283, в Тюменской области – 160, в Курганской – 122.