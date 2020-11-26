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В Челябинской области усилят мощности лабораторий, где проводят исследования на ковид

В Челябинской области направят порядка 58 миллионов рублей на усиление мощностей лабораторий, где проводят ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Юрий Семенов.

«У нас 19 лабораторий, которые проводят исследование методами ПЦР. Анализы выполняются в течение двух суток», - отметил глава регионального минздрава. Лаборатории работают круглосуточно.

Губернатор Алексей Текслер уже подписал распоряжении о выделении дополнительных средств на усиление лабораторий, в том числе на модернизацию. «После этого суточное проведение количества ПЦР-тестов увеличится в два раза», - уточнил Юрий Семенов.

Всего на эти цели будет направлено порядка 58 миллионов рублей, в том числе 15 миллионов 700 тысяч рублей - из федерального бюджета и 42 миллиона рублей - из областной казны.

После модернизации лабораторий южноуральц будут получать результаты анализов на коронавирусную инфекцию в течение двух суток с момент проведения тестов. Увеличиться и количество исследований.