В Челябинской области увеличат финансирование новогодней акции

В Челябинской области стартовала подготовка к традиционной ежегодной акции «Подарим Новый год детям». В этом году на нее будет направлено больше бюджетных средств, чем в прошлом.

Как сообщили на областном совещании с главами муниципальных образований, в 2022 году увеличено финансирование из областного бюджета на подарки детям. Это связано с расширением льготной категории.

Главам городов и районов поручено также присоединиться к акции.

В прошлом году в рамках акции новогодние подарки получили юные южноуральцы в возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к следующим категориям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских ёлок и Необыкновенных ёлок и другие.

Кроме того, за счет бюджета были приобретены подарки для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которым нельзя кушать сладости и требуется специализированное питание. В этом году пока губернатор не подписывал распоряжение «О проведении акции “Подарим Новый год детям”».

Напомним, губернатор Алексей Текслер на областном совещании в октябре призвал глав муниципальных образований оптимизировать расходы и выбрать более скромные форматы празднования Нового года.